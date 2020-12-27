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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مطران طهطا يترأس القداس بكاتدرائية الأنبا شنودة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:37 م
الأنبا إشعياء
الأنبا إشعياء
تريزة شنودة
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ترأس الأنبا إشعياء مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا، وتوابعها، اليوم، صلوات القداس الإلهي بكاتدرائية القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، دون حضور من أقباط الكنيسة.

واقتصرت صلوات القداس الإلهي على كهنة وشمامسة الكنيسة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من التباعد بين الحضور من الكهنة.

وأعلنت عدد من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اقتصار قداس عيد الميلاد المجيد، على الكهنة والشمامسة فقط دون حضور شعبي، منعا للإصابات في ظل انتشار الموجة الثانية من كورونا.

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