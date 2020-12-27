السعودية توقف شبكة هربت أموالا مشبوهة للخارج

ألقت السلطات الأمنية السعودية، القبض على أجانب لتحويلهم أموالا ضخمة إلى خارج البلاد بطرق مشبوهة تحت ستار كيانات تجارية.وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في بيان اليوم الأحد، إن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص نازح ومقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقد الثالث من العمر، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر.وأشار المسؤول الأمني إلى أنه جرى تحويل هذه الأموال إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، ومتخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكرًا لتنفيذ جرائمهم، وضبط بداخلها مليون و314 ألف ريال سعودي.كما ضبطت السلطات الأمنية بطاقات صرف آلي ودفاتر شيكات استخدمها المتهمين في عمليات الإيداع والتحويل، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.