النائب عبد الحميد كمال يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، إصابته بفيروس كورونا المستجد.وقال النائب، عبر صفحته بموقع فيسبوك: "تأكد صباح اليوم إصابة النائب عبد الحميد كمال بفيروس كورونا "كوفيد-19 " نسأل الله الشفاء العاجل.. حفظ الله مصر من أي سوء".ورحل النائبان ببرلمان 2021 جمال حجاج بدائرة بنها وكفر شكر بمحافظة القليوبية، واللواء حسن عيد بمحافظة السويس، جراء الإصابة بفيروس كورونا بعد نجاحهم في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كما أصيبت الدكتورة غادة قنديل، عضو مجلس النواب بفيروس كورونا وتخضع الآن للعزل المنزلى وبروتوكول وزارة الصحة وسبقها النائب ضياء داوود.