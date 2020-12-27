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حوادث

ضبط كيان تعليمي وهمي يمنح شهادات علمية مزورة بالمنوفية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:24 م
ضبط كيان تعليمي
ضبط كيان تعليمي
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط كيان وهمى للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوسط الدلتا، قيام أحد الأشخاص، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بمحافظة المنوفية، بإدارة كيان تعليمي وهمي "دون ترخيص"، كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية.

بالإضافة إلى ترويجه شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدروها لجامعات حكومية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وتمكن جراء ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليه، وعُثر على العديد من المضبوطات التى تؤكد نشاطه الآثم، أبرزها الآتي: «مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لذات الأكاديمية- عدد من شهادات الخبرة المنسوب صدورها لذات الأكاديمية خالية من البيانات ومعدة للتزوير- استمارات وإقرارات التحاق بأسماء أشخاص مختلفة- دفتر تحصيل رسوم- مجموعة كبيرة من الدعاية والإعلان للأكاديمية المشار إليها- هاتف محمول "بفحصه تبين أنه محمل عليه محادثات بينه وبين راغبي التعامل مع الأكاديمية- جهاز حاسب آلى "بفحصه فنيًا تبين أنه محمل ببرامج فوتوشوب لتعديل الشهادات وطباعة الكارنيهات، وبعض الشهادات المزورة»، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

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