رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أسباب وقف تنفيذ قرار «الأعلى للإعلام» بحجب موقع «النبأ»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:32 م
محكمة
محكمة
عماد سليمان
طباعة
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (31) لسنة 2020، فيما تضمنه من حجب الموقع الإلكتروني الإخباري الخاص بصحيفة «النبأ» وإلزامها بأداء مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.

وقالت المحكمة، إن «القرار المطعون عليه صدر متضمنا حجب الموقع الإلكتروني المذكور لمدة 3 أشهر، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في 21 مايو 2020، ولما كان الثابت مما ساقه المدعي بصحيفة دعواه ولم يجحده المجلس الأعلى، أن القرار المطعون عليه لم يتم تنفيذه بعد فيما يتعلق بالشق الخاص بالحجب، فمن ثم فإن المدعي ما زالت له مصلحة في إلغائه بحسبان هذا القرار ما زال ساريًا ويمكن للمجلس تنفيذه وقتما شاء».

وأشارت المحكمة، إلى أنه «برغم ما لحرية التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصمها من التقييد، فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درءًا لإنكار حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها».

وأضافت أنه «يتعين الالتزام بثمة شروط حال العمل على تقييد حرية التعبير، وتتمثل تلك الشروط في أن تكون القيود محددة صراحة بنص القانون، وأن تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وأن تكون متناسبة مع الهدف المنشود».

واستنادا إلى ما تقدم، أفادت المحكمة أنه «لما كان البادي من الأوراق أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره بحجب الموقع الإلكتروني الإخباري الخاص بصحيفة النبأ وتغريم الصحيفة، لنشرها موضوعات اعتبرها المجلس الأعلى تنطوي على نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة وشائعات من شأنها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام والإضرار بمصالح الدولة».

وتابعت «وإذ لم يقدم المجلس المدعى عليه تقرير لجنة الرصد بشأن تلك الموضوعات أو التحقيقات التي تمت مع ممثل الجريدة المدعية واللذين استند إليهما في إصدار القرار المطعون عليه، وإذ لم يوضح المجلس ما يُدلل على كذب وعدم صحة الموضوعات التي تم نشرها وكذا كيفية إثارتها للرأي العام وتكديرها للسلم العام وإضرارها بمصالح الدولة على نحو ما جاء بالقرار المطعون عليه».

وواصل «ولما كانت تلك الموضوعات لا تعدو في ظاهرها أن تكون من قبيل الموضوعات الإخبارية المعتادة، والتي لا يخلو منها أي جريدة أو موقع إلكتروني، فإن المحكمة يستعصي عليها إقرار المجلس المدعى عليه فيما انتهى إليه، من أن تلك الموضوعات من شأنها إحداث الآثار سالفة البيان، ويكون القرار المطعون عليه، بحسب الظاهر من الأوراق ودون التوغل في الموضوع، بما انطوى عليه من تقييد للحق في حرية التعبير، قد صدر دون توافر أي من الأحوال التي تطلبها القانون في هذا الخصوص، ومفتقرًا من ثم لركن السبب، وهو ما يجعله مرجح الإلغاء لدى نظر الموضوع، ويتوافر والحال كذلك ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه».

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

إيقاف تنفيذ حكم حبس حمو بيكا بعد تنازل نقيب الموسيقيين

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

طيار ألماني يتتبع مسارا جويا على شكل محقن للتذكير بحملة تطعيمات كورونا

ليس الإنسان فقط.. الحيوانات تستخدم «الكمامات» للوقاية من «كورونا»

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
المزيد

الثقافة

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا في 2020