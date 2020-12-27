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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 258 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:39 م
حملة أمنية
حملة أمنية
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح رجال قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، خلال 24 ساعة، في ضبط 238 قضية مخدرات بحوزة 258 متهمًا.

وضُبطت بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وزنت 79٫211 كيلوجرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 17٫601 كيلوجرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫217 كيلوجرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1٫657 كيلوجرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 60 جرامًا.

كما ضُبطت معهم كمية من مخدر الشابو وزنت 1٫038 كيلوجرام، كمية من البودر المخدر وزنت 430 جرامًا، كمية من هيدرو المخدر وزنت 500 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 7 جرامات، و2964 قرصا مخدرا.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

تحررت المحاضر اللازمة، وتم العرض على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية.

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