تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، حول خطوات الاستعلام عن بطاقة الأفراد عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك عبر محركات البحث الشهيرة، حيث سهلت الوزارة على المواطنين الاستعلام من خلال بوابة مصر الرقمية التي تضم ما يزيد عن 70 خدمة إلكترونية، وذلك نظرًا لما يمر به العالم من جائحة كورونا المستجدة التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين وتكبد في الخسائر أيضا، لذا وفرت الحكومة العديد من الخدمات الإلكترونية لمواجهة الوباء.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الأفراد عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية

يمكن للمواطنين الذين يريدون الاستعلام عن بطاقة الأفراد الدخول عبر موقع وزارة التموين والتجارة الداخلية : www.tamwin.com.eg ، وأن يقوم المواطن بكتابة رقم الموبايل الخاص به للمراجعة ويشترط أن يكون مسجلا باسمه أو باسم أحد المستفيدين في إحدى شركات الاتصالات في فترة لا تقل عن 3 أشهر، كما يشترط أن تكون بطاقة المستعلم حديثة ونشطة ومسجل البيانات الخاصة بها على الموقع الإلكتروني.





طريقة الاستعلام عن بطاقة التموين

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طريقة للاستعلام عن بطاقة التموين، وذلك عن طريق الهاتف التالي: 91237، ويمكن للمواطنين الاستفسار عن كل ما يتعلق بالبطاقة وتاريخ صدروها وتجديدها.





كيفية الاستعلام عن بدل تالف بطاقة التموين

وسهلت وزارة التموين والتجارة الداخلية طريقة أيضا أخرى للاستعلام عن بدل التالف، والفاقد لبطاقة التموين ضمن خدمات موقع دعم مصر، وذلك بالضغط على الخانة الخاصة بالاستعلام، من بين قائمة خدمات المواطنين من قائمة بدل تالف فاقد، ثم الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر له قبل وبعد إدخال البيانات وطلب الخدمة.





كما يقوم المواطن بالخطوة التي تليها مباشرة، حيث يقوم بتسجيل رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها ويتم الضغط على خانة دخول ليظهر، بعدها اسم أحد أفراد البطاقة والمطلوب إدخال الرقم القومي الخاص بهذا المستفيد.