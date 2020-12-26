ارتفاع إصابات كورونا في موريتانيا لـ13516

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية السبت، عن تسجيل مائة واثنتين وخمسين إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية، السبت، أنه تم تسجيل مائة واثنتين وخمسين إصابة مؤكدة وشفاء مائتين وثمانية وسبعين مصابًا ووفاة سبعة أشخاص ليصل إجمالي الإصابات إلى 13516، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 10056، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 321 وفاة، فيما وصل عدد الحالات الخطيرة في المستشفيات إلى أربعة وستين شخصًا.