تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأحد 27-12-2020

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد

مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة في السويس

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في الأقصر

مواقيت الصلاة في سوهاج

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

مواقيت الصلاة في الغردقة





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ننشر، لجميع المسلمين في انحاء محافظات الجمهورية، لنأتي بتلك النشرة بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.الصلاة الفجْر 5:16 AMالشروق 6:49 AMالصلاة الظُّهْر 11:56 AMالصلاة العَصر 2:44 PMالصلاة المَغرب 5:02 PMالصلاة العِشاء 6:25 PMصلاة الفجْر 5:23 AMالشروق 6:57 AMصلاة الظُّهْر 12:01 PMصلاة العَصر 2:47 PMصلاة المَغرب 5:05 PMصلاة العِشاء 6:29 PMصلاة الفجْر 5:13 AMالشروق 6:46 AMصلاة الظُّهْر 11:52 AMصلاة العَصر 2:39 PMصلاة المَغرب 4:57 PMصلاة العِشاء 6:21 PMصلاة الفجْر 5:11 AMالشروق 6:44 AMصلاة الظُّهْر 11:51 AMصلاة العَصر 2:39 PMصلاة المَغرب 4:57 PMصلاة العِشاء 6:20 PMصلاة الفجْر 5:01 AMالشروق 6:32 AMصلاة الظُّهْر 11:44 AMصلاة العَصر 2:36 PMصلاة المَغرب 4:55 PMصلاة العِشاء 6:16 PMصلاة الفجْر 5:38 AMالشروق 7:05 AMصلاة الظُّهْر 12:25 PMصلاة العَصر 3:25 PMصلاة المَغرب 5:45 PMصلاة العِشاء 7:03 PMصلاة الفجْر 5:05 AMالشروق 6:34 AMصلاة الظُّهْر 11:50 AMصلاة العَصر 2:47 PMصلاة المَغرب 5:07 PMصلاة العِشاء 6:26 PMصلاة الفجْر 5:10 AMالشروق 6:40 AMصلاة الظُّهْر 11:54 AMصلاة العَصر 2:49 PMصلاة المَغرب 5:08 PMصلاة العِشاء 6:29 PMصلاة الفجْر 5:34 AMالشروق 7:08 AMصلاة الظُّهْر 12:12 PMصلاة العَصر 2:57 PMصلاة المَغرب 5:15 PMصلاة العِشاء 6:40 PMصلاة الفجْر 5:02 AMالشروق 6:33 AMصلاة الظُّهْر 11:45 AMصلاة العَصر 2:39 PMصلاة المَغرب 4:58 PMصلاة العِشاء 6:19 PM.