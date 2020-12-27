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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأحد 27-12-2020

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
الصلاة
الصلاة
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ننشر مواقيت الصلاة اليوم فى مصر، لجميع المسلمين في انحاء محافظات الجمهورية، لنأتي بتلك النشرة بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد

مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة

الصلاة الفجْر 5:16 AM
الشروق 6:49 AM
الصلاة الظُّهْر 11:56 AM
الصلاة العَصر 2:44 PM
الصلاة المَغرب 5:02 PM
الصلاة العِشاء 6:25 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 5:23 AM
الشروق 6:57 AM
صلاة الظُّهْر 12:01 PM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:05 PM
صلاة العِشاء 6:29 PM

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجْر 5:13 AM
الشروق 6:46 AM
صلاة الظُّهْر 11:52 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:57 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM

مواقيت الصلاة في السويس

صلاة الفجْر 5:11 AM
الشروق 6:44 AM
صلاة الظُّهْر 11:51 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:57 PM
صلاة العِشاء 6:20 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر 5:01 AM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:16 PM

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر 5:38 AM
الشروق 7:05 AM
صلاة الظُّهْر 12:25 PM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:03 PM

مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجْر 5:05 AM
الشروق 6:34 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:07 PM
صلاة العِشاء 6:26 PM

مواقيت الصلاة في سوهاج

صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:40 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 2:49 PM
صلاة المَغرب 5:08 PM
صلاة العِشاء 6:29 PM

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

صلاة الفجْر 5:34 AM
الشروق 7:08 AM
صلاة الظُّهْر 12:12 PM
صلاة العَصر 2:57 PM
صلاة المَغرب 5:15 PM
صلاة العِشاء 6:40 PM

مواقيت الصلاة في الغردقة

صلاة الفجْر 5:02 AM
الشروق 6:33 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:19 PM.

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