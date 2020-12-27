تعرف على مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأحد 27-12-2020
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
ننشر مواقيت الصلاة اليوم فى مصر، لجميع المسلمين في انحاء محافظات الجمهورية، لنأتي بتلك النشرة بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
الشروق 6:49 AM
الصلاة الظُّهْر 11:56 AM
الصلاة العَصر 2:44 PM
الصلاة المَغرب 5:02 PM
الصلاة العِشاء 6:25 PM
الشروق 6:57 AM
صلاة الظُّهْر 12:01 PM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:05 PM
صلاة العِشاء 6:29 PM
الشروق 6:46 AM
صلاة الظُّهْر 11:52 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:57 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM
الشروق 6:44 AM
صلاة الظُّهْر 11:51 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:57 PM
صلاة العِشاء 6:20 PM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:16 PM
الشروق 7:05 AM
صلاة الظُّهْر 12:25 PM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:03 PM
الشروق 6:34 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:07 PM
صلاة العِشاء 6:26 PM
الشروق 6:40 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 2:49 PM
صلاة المَغرب 5:08 PM
صلاة العِشاء 6:29 PM
الشروق 7:08 AM
صلاة الظُّهْر 12:12 PM
صلاة العَصر 2:57 PM
صلاة المَغرب 5:15 PM
صلاة العِشاء 6:40 PM
الشروق 6:33 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:19 PM.
مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأحد
مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزةالصلاة الفجْر 5:16 AM
الشروق 6:49 AM
الصلاة الظُّهْر 11:56 AM
الصلاة العَصر 2:44 PM
الصلاة المَغرب 5:02 PM
الصلاة العِشاء 6:25 PM
مواقيت الصلاة في الإسكندريةصلاة الفجْر 5:23 AM
الشروق 6:57 AM
صلاة الظُّهْر 12:01 PM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:05 PM
صلاة العِشاء 6:29 PM
مواقيت الصلاة في الإسماعيليةصلاة الفجْر 5:13 AM
الشروق 6:46 AM
صلاة الظُّهْر 11:52 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:57 PM
صلاة العِشاء 6:21 PM
مواقيت الصلاة في السويسصلاة الفجْر 5:11 AM
الشروق 6:44 AM
صلاة الظُّهْر 11:51 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:57 PM
صلاة العِشاء 6:20 PM
مواقيت الصلاة في شرم الشيخصلاة الفجْر 5:01 AM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:16 PM
مواقيت الصلاة في أسوانصلاة الفجْر 5:38 AM
الشروق 7:05 AM
صلاة الظُّهْر 12:25 PM
صلاة العَصر 3:25 PM
صلاة المَغرب 5:45 PM
صلاة العِشاء 7:03 PM
مواقيت الصلاة في الأقصرصلاة الفجْر 5:05 AM
الشروق 6:34 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:07 PM
صلاة العِشاء 6:26 PM
مواقيت الصلاة في سوهاجصلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:40 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 2:49 PM
صلاة المَغرب 5:08 PM
صلاة العِشاء 6:29 PM
مواقيت الصلاة في مرسى مطروحصلاة الفجْر 5:34 AM
الشروق 7:08 AM
صلاة الظُّهْر 12:12 PM
صلاة العَصر 2:57 PM
صلاة المَغرب 5:15 PM
صلاة العِشاء 6:40 PM
مواقيت الصلاة في الغردقةصلاة الفجْر 5:02 AM
الشروق 6:33 AM
صلاة الظُّهْر 11:45 AM
صلاة العَصر 2:39 PM
صلاة المَغرب 4:58 PM
صلاة العِشاء 6:19 PM.
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