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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. نظر الدعوى في التحفظ على أموال 89 إخوانيًا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:13 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بمعابدين، غدًا الأحد، نظر الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وتطالب فيها بالتصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر الجماعة ونقلها إلى خزانة الدولة.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، دعوى تطلب فيها بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.

شملت الدعوى ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبدالرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

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