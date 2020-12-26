بايدن يحذر ترامب من عواقب رفض خطة التحفيز الاقتصادي

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، من عواقب وخيمة في حال عدم توقيع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خطة التحفيز الاقتصادي.وقال بايدن في بيان اليوم، إن عدم توقيع ترامب على خطة التحفيز سيؤدي إلى تداعيات ذلك على المواطنين ممن تنتهي اليوم بدلات البطالة التي يتقاضونها، وعلى العسكر وعلى المشاريع الصغيرة.وشدد بايدن على ضرورة وقوف ترامب مع الأمريكيين لضمان حصولهم على الطعام والمسكن في موسم الأعياد.وكان الكونجرس الأمريكي أقر في وقت سابق حزمة تحفيز للاقتصاد الأمريكي بحوالي 900 مليار دولار، للتعافي من أثار كورونا.وجدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، انتقاده للمحكمة العليا الأمريكية على خلفية رفضها الطعن على فوز منافسه جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأخيرة، واصفًا المحكمة بأنها "عديمة الكفاءة وضعيفة تمامًا".وأعلن المجمع الانتخابي فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، بعد حصوله على 306 من أصوات الهيئة الناخبة الـ538، في مقابل 232 صوتًا فقط لترامب.