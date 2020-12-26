الرئيس يوجه بالبدء في تطوير مشروع الـ1000 قرية يناير المقبل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، حيث اطلع على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل 50 مركزًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.ووجه الرئيس بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير المقبل 2021 وباشتراك كل الأجهزة الحكومية المعنية.