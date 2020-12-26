الداخلية تكشف حقيقة اختطاف ربة منزل بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور ومقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، يتضمن قيام أحد الشباب بالاستغاثة لاختطاف والدته، حال تواجدها بميدان الحلمية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وغلق هاتفها المحمول.تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من التوصل لصاحب الفيديو، وتبين أنه (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، ووالدته – ربة منزل – مقيمة بذات العنوان)، وباستدعائهما وسؤالهما قررت والدته بوجود خلافات زوجية بينها وبين والده، فقامت على إثرها بالسفر إلى محافظة بورسعيد والإقامة لمدة يومين بأحد الفنادق (دون علم زوجها أو نجلها)، وعقب مشاهدتها للفيديو المشار إليه قامت بالعودة وتوجهت للإقامة لدى صديقتها (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية)، وأيد نجلها ذلك.. وباستدعاء الأخيرة وسؤالها أيدت ما سبق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.