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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: عقد الدورتين السنويتين فى 4 و5 مارس

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:28 م
الوطني لنواب الشعب
الوطني لنواب الشعب الصيني
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أعلنت الصين، السبت، عقد الدورتين السنويتين، التجمع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الجهاز الاستشاري السياسي الأعلى)، في الرابع والخامس من مارس القادم.

وقرر المجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني- وفقًا لقرار اتخذته اللجنة الدائمة للمجلس في نهاية اجتماعها اليوم- عقد دورته السنوية الرابعة في بكين في 5 مارس 2021.

وتتضمن الأجندة المقترحة للدورة السنوية، مراجعة تقرير عمل الحكومة وفحص مسودة الخطة الخمسية الـ14 (2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والأهداف طويلة الأجل حتى عام 2035.

ومن المتوقع أن تدرس الدورة التقرير بشأن تطبيق الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2020، ومشروع الخطة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2021، كما ستدرس التقرير المتعلق بتطبيق الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2020، ومشروع الميزانية المركزية والميزانيات المحلية لعام 2021، بالإضافة إلى مراجعة مشروع تعديلات القانون الأساسي للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والقواعد الإجرائية للمجلس، وكذلك تقارير عمل اللجنة الدائمة للمجلس ومحكمة الشعب العليا ونيابة الشعب العليا.

وفي سياق متصل، من المقرر افتتاح الدورة السنوية الرابعة للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في بكين يوم 4 مارس القادم.

وتتمتع "الدورتان" في نسخة عام 2021 بأهمية خاصة، حيث يمثل هذا العام بداية تنفيذ الخطة الخمسية الجديدة للصين، والذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، إضافة إلى أن "الدورتين" تعودان إلى موعد انعقادهما المعتاد في مارس، بعد تأجيلهما العام الماضي حتى شهر مايو بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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