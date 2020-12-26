السويد: أول إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا لشخص عائد من بريطانيا

أكدت السويد، أن الاختبارات أثبتت إيجابية إصابة شخص عائد من بريطانيا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، اليوم السبت، أنه تم عزل الشخص المصاب، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.