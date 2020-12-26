استمرار التحقيق مع السويركي وصفوان ثابت بنيابة أمن الدولة

تواصل نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع سيد السويركي مالك التوحيد والنور وصفوان ثابت، والمحبوسين على ذمة التحقيقات بتهمة تمويل الإرهاب في القضية 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بدعم التحرك المالي لجماعة الإخوان الإرهابية.ووفقا لمصادر مطلعة، فإنه يتم عرض المتهمين علي النيابة بصفة دورية لاستكمال التحقيقات معهم مع تجديد حبسهم في الأوقات المحددة قانونًا قبل انتهاء مدة حبسهم لـ15يومًا وتم مواجهتهم بتحريات الأجهزة الأمنية.وألقي القبض على "السويركي"، مالك محلات التوحيد والنور، للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، وصدر قرار بحبسه، كما صدر قرار من جهات التحقيق بحبس رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة" لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية.