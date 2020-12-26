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السبت 26 ديسمبر 2020 الموافق 11 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 26-12-2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:18 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يرصد لكم موقع "الدستور" سعر الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري اليوم السبت 26-12 -2020، حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.

محليًا، بلغ متوسط صرف سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

ويقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 26-12-2020

البنك المركزي المصري
سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري
ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك مصر
كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
ووصل في بنك الإسكندرية 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك عودة
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.20 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.17 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

والدرهم الإماراتي يأتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم، كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.

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