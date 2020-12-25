البابا تواضروس يزور معهد التدبير الكنسي

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الجمعة، مقر المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية.وخلال الزيارة استمع إلى شرح عن نشاط المعهد خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك من عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف السندي، والكورسات المتخصصة في مجالات التدبير الكنسي المتنوعة.كما أدار قداسته مناقشة موسعة مع أعضاء هيئة التدريس والتدريب في المعهد حول تطوير العمل المؤسسي والبحثي في مجالات الخدمة الكنسية.رافق قداسة البابا في الزيارة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.