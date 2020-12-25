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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

كنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة تحتفل بعيد الميلاد المجيد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:29 م
كنيسة قلب يسوع بمصر
كنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة
مونيكا جرجس
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احتفلت كنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة بقداس عيد الميلاد المجيد، حيث ترأس صلاة الذبيحة الإلهية القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامي، راعيا الكنيسة، وبحضور الأب نادر ميشيل اليسوعي، مع الحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وتحتفل الكنائس الغربية السريان، والكاثوليك، والأسقفية، والروم الأرثوذكس، اليوم الجمعة، بعيد الميلاد المجيد وفقَا للتقويم الغربي.

وأقامت عدد من الكنائس التي تتبع التقويم الغربي قداسين خلال الاحتفال بالعيد، وأقامت الكنيسة الكلدانية بمصر، قداسين لعيد الميلاد المجيد أحدهما مساء أول أمس الخميس، والآخر صباح اليوم الجمعة، وسط إجراءات احترازية مُشددة.

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