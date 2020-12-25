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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رغم وفاتها من 25 سنة.. العرافة البلغارية تتنبأ بأحداث خطيرة في 2021

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
العرافة البلغارية
العرافة البلغارية
مروة عنبر
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رحلت منذ ما يقرب من ربع قرن، ولكن توقعاتها ما زالت تثير جدلًا واسعًا، ما بين مؤيدين لصحة توقعاتها ومعارضين يرفضونها ويكذبونها.

و لا تزال توقعات البلغارية الكفيفة بابا فانجا، حديث الكثير من وسائل الإعلام، وذكر تقرير لصحيفة ديلي ميل البريطانية، عن أبرز توقعات العرافة البلغارية للعام 2021.

وتنبأت بابا فانجا بمعاناة العالم للكثير من الكوارث في السنة المقبلة، لافتة إلى تنين قوي سيستولي على الأرض، حيث فسر كثيرون ذلك بالهيمنة المتزايدة للصين في العالم.

وكان من أبرز توقعاتها للعام 2021، التي أعلنت عنها قبل وفاتها عام 1996، توصل العالم إلى علاج لمرض السرطان، حيث قالت "سيأتي اليوم الذي يربط فيه السرطان بسلاسل حديدية".

كما توقعت أن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته في 2021 سيعاني من الصمم ومن مرض خطير هذا العام، بينما سيتعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال، وستواجه أوروبا هجومًا كيماويًا يشنه متشددون عليها، وكذلك أن تشهد سماء روسيا ظهور نيزك عملاق، وفقًا للصحيفة البريطانية.

وحظيت بابا فانجا التي توفيت في 1996 عن عمر ناهز 85 عامًا، بشعبية جارفة بعدما اعتبرها كثيرون أنها نجحت في توقع الهجوم على أمريكا سنة 2001، وانتخاب باراك أوباما رئيسًا للولايات المتحدة في عام 2008.

ومن أشهر توقعات بابا فانجا للسنوات المقبلة، القضاء على الجوع في العالم بحلول عام 2028، وتحول الأرض لكوكب غير صالح للسكن بحلول عام 2341.

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