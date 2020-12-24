البعثة الأممية: ملتزمون بمساعدة الليبيين في تحقيق الشرعية الديمقراطية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، التزامها بمساعدة الليبيين في بناء دولتهم الموحدة والقادرة، والعمل مع الجميع لحماية الشعب الليبي وثرواته، وتحقيق الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الوطنية، واستعادة سيادة البلاد وإنهاء التدخلات الخارجية.جاء ذلك في بيان أوردته (بوابة الوسط) الليبية، اليوم الخميس، لتهنئة الليبيين بالذكرى الـ69 للاستقلال، حيث شددت البعثة على أهمية البناء على التقدم الإيجابي الذي حققه الليبيون في المسارات المختلفة، من خلال إنهاء الاقتتال والمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل وتعزيز تدابير بناء الثقة، والتحسن المستمر في الجوانب الاقتصادية.وقالت البعثة "إن الليبيين يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية، وهم على مسافة عام واحد من الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر العام 2021، حسبما تضمنته خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي".ودعت البعثة إلى توحيد الجهود والتطلع إلى مستقبل مشرق ينعم فيه أبناء الشعب الليبي العزيز بالسلام والرخاء والازدهار.