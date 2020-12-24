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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يعلن فتح قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية بالمغرب

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 08:43 م
بومبيو
بومبيو
محمد عمر
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، عن بدء عملية لفتح قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية بالمغرب.

وقال بومبيو في بيان عبر حسابه على موقع تويتر، مساء اليوم: "يسعدني الإعلان عن بدء عملية إنشاء قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية".

وأكد الوزير الأمريكي أن واشنطن تتطلع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك شعوب هذه المنطقة في هذا الأمر.

استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، أول أمس، جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، ومئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، وأفراهام بيركوفيتش، المساعد الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية والممثل الخاص المكلف بالمفاوضات الدولية.

وأعرب محمد السادس خلال اللقاء عن ارتياحه العميق للنتائج التاريخية للاتصال الذي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن المرسوم الرئاسي الذي يعترف بمغربية الصحراء، يشكل إضافة إلى التدابير المعلن عنها من أجل استئناف آليات التعاون مع إسرائيل، تطورات كبرى في سبيل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

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