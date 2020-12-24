ضبط 4 أطنان أسماك فاسدة في حملة تموينية بكفرالشيخ

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملة نوعية على محلات الأسماك المملحة والمدخنة بنطاق محافظة كفرالشيخ.أسفرت الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط (15) قضية بإجمالي مضبوطات (4،38 طن "أسماك مملحة ومدخنة") غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.