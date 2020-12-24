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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. طرح ألبوم عمرو دياب «يا أنا يا لأ»

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 06:40 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
دعاء عَبد المقصود
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يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح ألبومه الغنائي الجديد "يا أنا يا لأ" غدا الجمعة.

ونشر عمرو دياب صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقا: انتظروا البومي الجديد "#يا_أنا_يا_لاء"، يوم الجمعة 25 ديسمبر الساعة الثامنة مساءً.

وكان النجم عمرو دياب قد انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على ألبومه، والذى يضم 14 أغنية كاملة.

وتحمل أغاني ألبوم عمرو دياب اسم "يا أنا يا لا"، "محسود"، "الجو جميل"، "قدامنا طول الليل مواويل"،"أهه أهه"، "وأنا معاك".

وتعاون الهضبة خلال الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين منهم تامر حسين، وبهاء الدين محمد، وتركي آل الشيخ، ومحمد القاياتي، وخالد تاج الدين، وأيمن بهجت قمر، وخالد عز، ومحمد يحيي، وإسلام زكي، والموزعين عادل حقى.

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب هو "سهران" الذي تضمن 14 أغنية منها "انتي زي ما انتي، حلوة البدايات، ويا روقانك، وهيعيش يفتكرني، وعم الطبيب"، وتعاون عمرو دياب فى الألبوم مع الشعراء تامر حسين وخالد تاج الدين وأيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وتركي آل الشيخ، ومن الملحنين عمرو مصطفى ومحمد يحيي وشريف بدر وعزيز الشافعي.

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