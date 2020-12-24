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الخميس 24 ديسمبر 2020 الموافق 09 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 24-12-2020

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 07:44 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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يواصل سعر جرام الذهب عيار 21، والذي يبحث عنه كثيرون بشكل يومي، اليوم الخميس 24-12-2020، استقراره أمام الجنيه المصري، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.

وعلى المستوى المحلي، شهدت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، استقرارًا ملحوظًا بعد أن سجل سعر جرام الذهب 820 جنيهًا لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.

ويقدم موقع "الدستور" في تقريره اليوم، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 24-12-2020


سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 820 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 940 جنيهًا.

وعلى المستوى العالمي، انخفضت أسعار الذهب اليوم بعد أن طغت قوة الدولار على الدعم الناجم عن إقرار الكونجرس الأمريكي حزمة مساعدات طال انتظارها بما يقرب من 900 مليار دولار مرتبطة بفيروس كورونا، في حين تأثرت المعنويات أيضا ببعض المبيعات لجني الأرباح.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم كما تشير التوقعات في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه من المرتقب أن ترتفع أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي، مدعومًا بتراجع سعر الدولار وانتشار جائحة كورونا بشكل قوي.

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ويذهب المحللون إلى أن الذهب سيكون الملاذ الآمن للمستثمرين العام المقبل بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي.

جدير بالذكر أن الطلب على الذهب يرتفع حيث يكون الملجأ الآمن عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات.

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