«الإحصاء»: 43.8% تراجعًا فى صادرات الطماطم خلال عام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع صادرات مصر من محصول الطماطم لـ 16.4 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 29.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 43.8% خلال عام.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من السلع الزراعية بلغت 1.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2020 مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بتراجع نسبته 8.7% خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 20.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 مقابل 22.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، كما بلغت جملة الواردات 49.8 مليار دولار مقابل 59.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.