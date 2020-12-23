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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تشيد بإصلاحات الجزائر خلال فترة رئاسة تبون

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:05 م
تبون
تبون
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أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، عن تهنئته للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة بالجزائر، مضيفا أن العام الأول للرئيس تبون تميز بحزمة من الإصلاحات الهامة.

وحسب بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم، فإن كونتي قال في رسالة بعث بها إلى الرئيس تبون، إنه بالرغم من الطابع الاستثنائي لسنة 2020، إلا أنها كانت سنة مميزة لبعث الشراكة بين الجزائر وإيطاليا، حيث ميزها تبادل استثنائي للزيارات السياسية بالجزائر وروما على حد سواء.

وأشاد كونتي بزيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو للجزائر والتي توجت بتوقيع البلدين على مذكرة مهمة تقضي بإرساء حوار استراتيجي حقيقي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل.

وقال إن "سنة 2021 ستكون سنة مفصلية بالنسبة لمستقبل المجتمع الدولي، إذ يجب على بلدينا أن يواجها معا تحديات مشتركة منها ما هي دولية كالصحة والتغيرات المناخية والإنعاش الاقتصادي أو إقليمية بدءا بالمتوسط وليبيا ومنطقة الساحل".

وأشار إلى أن إيطاليا تعتزم إقامة شراكة جديدة مع إفريقيا واستراتيجية متجددة للاتحاد الأوروبي نحو القارة ومنطقة المتوسط المجاورة، مضيفا أنه "من خلال رؤية موجهة نحو الأشهر الأولى للسنة المقبلة، أؤكد لكم الاهتمام الشديد وكذا رغبتي ورغبة الحكومة الإيطالية في أن يعقد حضوريا، الاجتماع الرابع للندوة الحكومية المشتركة الثنائية لمنتدى الأعمال خلال الربع الأول من سنة 2021 حيث نأمل في أن تسمح الظروف بذلك".

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