برلمان رومانيا يوافق على تنصيب حكومة جديدة برئاسة فلورين

وافق برلمان رومانيا الأربعاء، على تنصيب حكومة ليبرالية جديدة ورئيس وزراء جديد هو وزير المالية المؤقت "فلورين سيتو" الذي اقترحته الأغلبية البرلمانية التي تتكون من 3 أحزاب تشكلت بعد الانتخابات العامة.وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن حوالي 260 نائبًا برلمانيًا من إجمالي 465 يشكلون البرلمان صوتوا لصالح الحكومة الجديدة بينما صوت ضدها 186.وأصبح بذلك المصرفي الاستثماري السابق فلورين سيتو رئيسًا جديدًا للوزراء في رومانيا في وقت تواجه فيه جائحة فيروس كورونا.