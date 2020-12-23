عضو بالشيوخ: «مستقبل وطن» استطاع فى وقت قصير التواجد بين الناس

قال النائب عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الحزب استطاع فى وقت قصير أن يتواجد بين الناس من خلال الخدمات التى يقدمها ويعتبر الحزب الأقوى على مدار الساعة من خلال وجود قامات كبيرة داخل الحزب ولا يؤيدهم مكان فى مصر إلا وبه تواجد للحزب.وقال هلال خلال الندوة التثقيفية التي ينظمها حزب مستقبل وطن بمركز أبوالنمرس بمحافظة الجيزة، برئاسة محمد سعيد هلال تحت عنوان التسويق السياسى كمدخل لنجاح الأحزاب، وحاضر الندوة الدكتور هشام البحيرى أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة.وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن التسويق السياسي لن يظهر بشكل واضح إلا من خلال وجود قوى وتنافس بين الأحزاب.