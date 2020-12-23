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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

دار الثقافة بـ«الإنجيلية» تصدر «الميديا.. الإنسان والثقافة والمجتمع»

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 04:49 م
كتاب عن الثقافة الإنجيلية
كتاب عن الثقافة الإنجيلية
تريزة شنودة
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أصدرت دار الثقافة بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية كتابًا جديدًا بعنوان "الميديا.. الإنسان. الثقافة. المجتمع"، للدكتور مجدي جرجس، مسؤول مكتب الشرق الأوسط بالمحفل العام للكنيسة المشيخية بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتناول الكتاب دراسة تحليلية وعملية لقضية الميديا ويطرح أمثلة من الواقع، ويستعرض تأثيرها على المجتمعات والثقافات الإنسان، والعوامل المختلفة التي تؤثر على كيفية قراءة الناس للميديا، والتأثير السيكولوجي والاجتماعي لها، والتأثير الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

ويضع الكاتب أيضًا دراسة وتحليلًا لألعاب الكمبيوترـ التي هي جزء هام من الميديا المعاصرة، وتأثير الميديا على الكنيسة، كما يتناول الكتاب تحليلًا ودراسة لأهم الأعمال الدرامية العربية والعالمية وعلاقتها بالواقع وتأثيرها عليه.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إن إصدار مثل هذه النوعية من الدراسات هو خطوة جادة في محاولة رصد التأثيرات الكبيرة للميديا على المجتمع ككل وعلى الكنيسة كجزء من المجتمع، مؤكدًا أن المكتبة العربية والمصرية على وجه التحديد تحتاج لمثل هذه الدراسات لما لمسناه في السنوات الأخيرة من تعاظم لتأثيرات الميديا على الأصعدة كافة.

وأكد الكاتب أن هدف الكتاب هو إعداد الجيل الحالي والأجيال القادمة على تعلم قراءة الميديا بأنواعها وفهمها وتحليلها بحيث تكون لهم القدرة على الاستفادة منها واستخدامها، ومن ناحية أخرى تجنب أي تأثير سلبي لها في تشكيل المفاهيم البشرية أو تغيير هوية الإنسان.

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