البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالمقر البابوي

يلقي البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم عظته الأسبوعية، منفردًا بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.ويأتي إلقائه للعظة الأسبوعية منفردًا دون حضور من الأقباط ابتداءًا من الشهر الجاري، وفقًا للقرارات التي اتخذها قداسته للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.