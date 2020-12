مواعيد برنامج انت مين.. The Masked Singer

تفاصيل برنامج إنت مين

مقدمو برنامج إنت مين



1 – الفنانة سيرين عبدالنور



2 - الفنان حسن الرداد



3 - الفنان مهند الحمدي



4 - الفنان قصي خولي



نرصد مواعيد برنامج أنت مين The Masked Singer الذي حقق نجاحا وانتشارا كبيرا وزادت معدلات البحث حول البرنامج خلال الأيام الماضية، ونشير لملامح البرنامج في هذا التقرير.ونرصد مواعيد برنامج انت مين.. The Masked Singer الذي أثار عدد كبير من المعجبين حيث ينتمي إلى فئة البرامج التشويقية وحددت شبكة MBC مواعيد العرض حيث يتم العرض يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وترفع الحلقات على منصة شاهد وترفع بعض المقاطع على صفحات التواصل الاجتماعي للشبكة العربية الشهيرة والتي حققت ملايين المشاهدات والمشاركات وأصبحت من الأكثر رواجًا على السوشيال ميديا.تدور فكرة برنامج انت مين.. The Masked Singer حول ارتداء بعض الشخصيات الشهيرة من مطربين وفنانين ولاعبي كرة قدم لملابس تنكرية وقناع وعلى لجنة التحكيم المكونة من 4 مشاهير والجمهور في المنازل والجمهور في الأستوديو كشف هوية الفنان أو الضيف المتنكر من خلال إيماءاته وحركاته وستايله الذي يتحرك به، وشهدت الكثير من الحلقات صعوبة كبيرة للغاية في كشف الضيف المتنكر نظرا للإيقاف في الدور الذي يقدمه أمام الجمهور، ويقدم الضيف المتنكر خلال الحقة فيديو يتم تصويره يتم عرض فيه مجموعة من الاهتمامات والمواهب والهوايات له حتى يخمن الجمهور ولجنة التحكيم هوية الضيف من خلاله.ويوجد في البرنامج الشهير 4 شخصيات فنية عليهم الدور الأكبر في كشف الضيف المتواجد أمامهم ويظهر عليهم التجانس طوال الحلقات الماضية كما فشلت لجنة التحكيم في أكثر من مرة في كشف هوية الضيف المتنكر بما يوحي بوجود مصداقية للبرنامج الجديد وإضفاء مزيدا من الإثارة على الحلقات التي تزداد شهرة حلقة بعد الأخرى وعليهم الكشف عن 12 ضيفا خلال حلقات البرنامج والفنانين لجنة التحكيم هم