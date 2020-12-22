الصحة التونسية: منع احتفالات رأس السنة وتمديد حظر التجوال

أعلن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، أن اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس "كورونا" قررت مواصلة تطبيق الإجراءات العامة المتخذة في 6 ديسمبر إلى 15 يناير 2021، ومنها مواصلة تطبيق حظر التجوال، ومنع التنقل بين الجهات.وأضاف وزير الصحة التونسي- خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء- أن اللجنة قررت أيضًا منع كل التجمعات والتظاهرات بما في ذلك الاحتفالات برأس السنة الميلادية.