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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخزانة الأمريكي يزور السودان في 6 يناير

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 06:04 م
استيفن منوتشن
استيفن منوتشن
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يزور وزير الخزانة الأمريكية استيفن منوتشن، على رأس وفد رفيع، السودان في 6 يناير المقبل، في زيارة تستغرق يوما واحدا.

وقالت السفيرة مها أيوب مديرة إدارة الشئون الأمريكية بوزارة الخارجية السودانية- في تصريح لوكالة السودان للأنباء- إن وزير الخزانة الأمريكي سيلتقي مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، وعدد من المسئولين في وزارات المالية، والري، والشئون الاجتماعية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة الوضع الاقتصادي، والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان، وموضوع حل الديون، وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإجازة الكونجرس الأمريكي لقانون منح الحصانة َالسيادية للسودان، مضيفة أن الزيارة تأتي في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل عددا من دول المنطقة.

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