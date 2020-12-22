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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

باتمان جديد في الشرقية.. «بيساعد الناس» (فيديو)

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:07 م
باتمان جديد
باتمان جديد
حسن الهتهوتي
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قبل أسبوع؛ ظهر باسم ابن مدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر في الجيزة، يرتدي زيًا مُشابها لهذا الذي ارتداه بطل الشخصية الخيالية «باتمان» أو الرجل الوطواط، والذي ظهر للمرة الأولى قبل 81 عامًا لمبتكرها بوب كين، وكاتبها فبيل فينغر.. أضواء كثيرة سُلطت نحو «باتمان الشيخ زايد» غير أن أحدهم كان يسبقه للفكرة بعيدًا عن القاهرة.

في محافظة الشرقية، وقبل شهر من كتابة هذا التقرير، كان أحمد نور يُجهز لعمل آخر بزي باتمان في الزقازيق، يهدف من خلاله إلى حث الناس على مساعدة الآخرين، عن طريق فيديو قام بتصويره وتجري أحداثه داخل شوارع مدينته، يُجسد قيام صاحب الشخصية الخيالية بأعمال خير، ومواجهة الشر.

«اخترت أحد الأقزام وهو أحمد عصفور، ليكون بطل الشخصية» يقولها «نور»، مؤكدًا أنه اختار اسم «الحلم الخارق» وتدور أحداثه بأن البطل يرتدي ملابس باتمان، ثم ينام، ويحلم بالأشياء التي يتمنى حدوثها من مساعدة الناس بعضهم البعض، وهو ما يفعله في عدد من المشاهد، ثم ينتهِ الفيلم القصير بأن يستيقظ على صوت والدته.

الحلم الذي يتمناه صاحب الفكرة وبطلها بأن يكون حقيقيًا، يهدفان من خلاله أن يساعد الناس بعضهم، ففي أحد المشاهد يقوم «باتمان» بمساعدة رجل كبير على عبور الطريق.. «هذا الموقف لا يحتاج لأن تكون باتمان لتتمكن من فعله» ـ يقول صاحب الفكرة.

طيلة فترة تصوير الفيلم، كان أهالي الزقازيق يتفاعلون معهم، ومُعجبين بما يفعلونه ـ وفقما يقول أحمد ـ مؤكدًا أنهم لم يجدوا أي عائق في الأمر، وكان الجميع يُساعدهم، حتى أنهم لم يواجهوا رفضًا واحدًا في مكان طلبوا التصوير فيه، والجميع كان يرحب.

لم ينتهِ الأمر بنهاية الفيديو، بل يعتبره الشاب بأنه بدأ الآن، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأفكار من هذا النوع يتمنون تنفيذها.
باتمان جديد في الشرقية.. «بيساعد الناس» (فيديو)
باتمان جديد في الشرقية.. «بيساعد الناس» (فيديو)
باتمان جديد في الشرقية.. «بيساعد الناس» (فيديو)
باتمان جديد في الشرقية.. «بيساعد الناس» (فيديو)

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