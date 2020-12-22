يضر العيون ويفقدك الشم والتذوق.. أعراض كورونا الموجة الثانية

أعراض كورونا الموجة الثانية





أعراض كثيرة ومختلفة باتت تظهر يوم بعد الآخر على مصابي كورونا في الموجة الثانية، والتي خلط الأطباء بينها وبين السلالة الجديدة للفيروس، حيث تتنوّع الأعراض بين الأعراض التنفسية والأعراض الجسدية الأخرى، ما أثار القلق في نفوس الجميع، وليس المصريين فحسب، حيث كشفت دراسة أجنبية جديدة عن أعراض فيروس كورونا الجديدة في الموجة الثانية، من ضمنها التهاب الملتحمة واضطرابات أخرى في العين، وهو من الأعراض الجديدة التي باتت تظهر على المصابين في المرحلة الثانية.وقالت الدكتورة ديجانا ريشيميتش، نائبة مدير عيادة العيون في المركز السريري بصربيا، خلال دراسة أعدها عدد من الأطباء والباحثين، إن أعراض فيروس كورونا على العين ليست كثيرة لكنها عندما تحدث تكون خطيرة جدًا.من جانبه رأى موقع "novosti"، أن التهاب الملتحمة الفيروسي الذي يحدث غالبًا في وقت مبكر، في بداية المرض يتحوّل فجأة إلى إحمرار وتمزق وشعور بوجود جسم غريب في العين، لتصبح بذلك التهاب الملتحمة هي العرض الأول للفيروس في النسخة الثانية المتطورة منه، مضيفًا أن الفيروس يؤثر على الرئتين والقلب والكلى والأنسجة المعوية.أما الدكتور سباعي ضياء، استشاري الأمراض الصدرية، أكد خلال حديثه لـ "الدستور" أن الأعراض التي تظهر على المصابين في الموجة الثانية من كورونا كثيرة، من بينها فقدان حاستي الشم والتذوق بشكل مفاجئ، وهذا ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير الأيام الماضية، حيث تساءل كثيرون عن سبب فقدان الشم والتذوق، مضيفًا أن هناك عرض آخر وهو الطفح الجلدي والرشح، وهو العرض الذي ظهر على عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا في الموجة الثانية.وأضاف "ضياء"، أن الموجة الثانية لها أعراض كبيرة لكن تظل ما تسببه في العين وجلطات في الدم في جسم الإنسان هو الخطر الذي يتسبب في قلق بالغ للمصابين، مؤكدًا أن التشابه بين البرد العادي وفيروس كورونا "الأول والثاني" هو نفس الأعراض سخونية وآلام في الحلق وتكسير في الجسم ورشح في الأنف، ناصحًا المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الوقائية للوقاية قدر الإمكان من الإصابة بفيروس كورونا وأعراضه التي تسبب أزمات.اقرأ المزيد..