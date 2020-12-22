رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

يضر العيون ويفقدك الشم والتذوق.. أعراض كورونا الموجة الثانية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:06 م
كورونا
كورونا
سمر عبدالله
طباعة
أعراض كثيرة ومختلفة باتت تظهر يوم بعد الآخر على مصابي كورونا في الموجة الثانية، والتي خلط الأطباء بينها وبين السلالة الجديدة للفيروس، حيث تتنوّع الأعراض بين الأعراض التنفسية والأعراض الجسدية الأخرى، ما أثار القلق في نفوس الجميع، وليس المصريين فحسب، حيث كشفت دراسة أجنبية جديدة عن أعراض فيروس كورونا الجديدة في الموجة الثانية، من ضمنها التهاب الملتحمة واضطرابات أخرى في العين، وهو من الأعراض الجديدة التي باتت تظهر على المصابين في المرحلة الثانية.

أعراض كورونا الموجة الثانية

وقالت الدكتورة ديجانا ريشيميتش، نائبة مدير عيادة العيون في المركز السريري بصربيا، خلال دراسة أعدها عدد من الأطباء والباحثين، إن أعراض فيروس كورونا على العين ليست كثيرة لكنها عندما تحدث تكون خطيرة جدًا.

من جانبه رأى موقع "novosti"، أن التهاب الملتحمة الفيروسي الذي يحدث غالبًا في وقت مبكر، في بداية المرض يتحوّل فجأة إلى إحمرار وتمزق وشعور بوجود جسم غريب في العين، لتصبح بذلك التهاب الملتحمة هي العرض الأول للفيروس في النسخة الثانية المتطورة منه، مضيفًا أن الفيروس يؤثر على الرئتين والقلب والكلى والأنسجة المعوية.

أما الدكتور سباعي ضياء، استشاري الأمراض الصدرية، أكد خلال حديثه لـ "الدستور" أن الأعراض التي تظهر على المصابين في الموجة الثانية من كورونا كثيرة، من بينها فقدان حاستي الشم والتذوق بشكل مفاجئ، وهذا ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير الأيام الماضية، حيث تساءل كثيرون عن سبب فقدان الشم والتذوق، مضيفًا أن هناك عرض آخر وهو الطفح الجلدي والرشح، وهو العرض الذي ظهر على عدد كبير من المصابين بفيروس كورونا في الموجة الثانية.

وأضاف "ضياء"، أن الموجة الثانية لها أعراض كبيرة لكن تظل ما تسببه في العين وجلطات في الدم في جسم الإنسان هو الخطر الذي يتسبب في قلق بالغ للمصابين، مؤكدًا أن التشابه بين البرد العادي وفيروس كورونا "الأول والثاني" هو نفس الأعراض سخونية وآلام في الحلق وتكسير في الجسم ورشح في الأنف، ناصحًا المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الوقائية للوقاية قدر الإمكان من الإصابة بفيروس كورونا وأعراضه التي تسبب أزمات.

اقرأ المزيد..

أماكن عمل مسحة كورونا في القاهرة


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

ضبط متهم اغتصب طفلة معاقة ذهنيا بموافقة جدتها في حلوان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020

الصور

image description

افتتاح 34 مدرسة جديدة في أسيوط في 2020 بتكلفة 284 مليون جنيه

image description

محافظ أسيوط يسلم كرسي متحرك لمواطن من ذوي الهمم (صور)

image description

محافظ أسيوط يتابع أعمال نفق الشيخ داوود ومستشفى القوصية المركزي (صور)

image description

انطلاق 3 ورش عمل للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط

image description

تطوير مدخل قرية نزة قرار بمنفلوط بأسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

طرق الاستعلام عن العمالة غير المنتظمة لمن لم تُرسل له رسالة استحقاق

«الوزراء» يكشف حقيقة ظهور بؤر إصابة بـ«إنفلونزا الطيور» في المحافظات

التفاصيل الكاملة عن قتل سيدة ثرية في الطالبية

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط هارب من تنفيذ 611 حكمًا و5 ملايين جنيه غرامة

منوعات

دراسة: أصوات الطيور تعمل على تحسن مزاج الإنسان

أماكن عمل مسحة كورونا في القاهرة

عمال منجم كندي يعلنون اكتشاف مومياء ذئب

الخصومات تدفع لزيادة الصراعات بين الموظفين

أيام زمان

لماذا رفضت أم كلثوم كأس الخمر فى منزل أحمد شوقى؟

أبرزهم نجاح الموجى.. فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام

شهادة نجيب محفوظ فى سناء جميل: «محدش يقدر يكمل بعدها»

صلاح ذو الفقار وزهرة العلا.. الشائعة التى تحولت إلى حقيقة

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
يعني إيه موهبة؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
اللقاح الصيني..وأهل الشر
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
المزيد

الثقافة

محمد عفيفي.. عضو «شلة الحرافيش» وصاحب «ميكي»

في 2020.. «الثقافة» تنتج 325 عرضا مسرحيا.. وترعى 14 مهرجانا فنيا

10 مبادرات فكرية وفنية لـ«الثقافة» لبناء الإنسان وتشكيل الوعي في 2020

«وداع الكبار».. زبيدة عطا: الإهمال تسبب في وفاة فتحي غانم (حوار)