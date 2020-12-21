إيبارشية السويس تنظم حجز قداسات عيد الميلاد المجيد بأعداد محدودة

أعلنت إيبارشية السويس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة الأنبا بموا أسقف الإيبارشية، عن تنظيم صلوات قداس عيد الميلاد المجيد بأعداد محدودة من الحضور.وحددت الإيبارشية عدد الحضور من الأقباط بكنائس الإيبارشية خلال قداس عيد الميلاد المجيد، بحيث لا يتخطى عدد الحضور الـ100 فرد، وبنظام الحجز المسبق منذ نهاية الشهر الجاري، وذلك للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.