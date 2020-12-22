تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 22-12-2020

حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 22-12-2020









كما يسود طقس مائل للدفء نهارا، والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ومائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.



وعن الرياح

1 - حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

2 - حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى جميع المحافظات

العظمى الصغرى



تصل الحرارة في القاهرة 21 13

الإسكندرية 20 13

تصل الحرارة في وادي النطرون 21 14

طنطا 21 12

تصل الحرارة في شبين الكوم 21 13

دمنهور 20 13

تصل الحرارة في بلطيم 21 14

مطروح 20 12

تصل الحرارة في السلوم 19 12

سيوة 18 10

تصل الحرارة في بورسعيد 21 15

دمياط 21 14

تصل الحرارة في الزقازيق 21 13

المنصورة 20 12

تصل الحرارة في الإسماعيلية 22 11

السويس 21 12

تصل الحرارة في العريش 20 12

رفح 20 12

تصل الحرارة في رأس سدر 22 12

نخل 18 04

تصل الحرارة في نويبع 23 17

طابا 21 13

تصل الحرارة في كاترين 20 05

الطور 24 12

تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 16

تصل الحرارة في مرسى علم 25 15

الفيوم 21 10

تصل الحرارة في بني سويف 22 10

المنيا 22 08

تصل الحرارة في أسيوط 23 09

سوهاج 23 10

تصل الحرارة في قنا 25 10

الأقصر 26 11

تصل الحرارة في أسوان 27 12

إدفو 27 12

تصل الحرارة في أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 26 08

تصل الحرارة في شلاتين 27 18

أبورماد 26 18

تصل الحرارة في حلايب 26 19

رأس حدربة 25 19

يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس في مصر والمحافظات يوميا قبل مغادرة المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من انخفاض درجات الحرارة والرطوبة أيضًا، ونأتي لكم بتفاصيل درجات الحرارة وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بشكل يومي، لتشهد محافظات مصر تغيرًا في حالة الطقس بشكل كبير تمامًا.تشهد سماء مصر نهارًا طقسًا مائلا للدفء في القاهرة والوجه البحري باردًا ليلًا، ومعتدلًا نهارا على السواحل الغربية، مائل للدفء نهارًا على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا غربا، باردًا ليلا على السواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة نهارا على جنوب سيناء، باردًا ليلا، والرياح معتدلة نهارا تنشط على خليج السويس.