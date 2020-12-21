رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
تقارير ومتابعات
«الأرصاد» تكشف موعد بداية طقس الشتاء وتفاصيل درجات الحرارة خلال أسبوع
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:29 م
طقس الشتاء
نعمات مدحت
طباعة
الكلمات المفتاحية
موعد الشتاء
فصل الشتاء
درجات الحرارة
حالة الطقس
الطقس
الشتاء
الأرصاد الجوية
الأرصاد
موضوعات متعلقة
بث مباشر.. «الاقتران العظيم» بين المشترى وزحل
الصحة العالمية تُحذر من انتشار السلالتين الجديدتين لـ«كورونا»
محافظا سوهاج وقنا في استقبال شهيدي الوطن بالمطار العسكري (صور)
الموعد الرسمي لاعلان نتيجة الشهادة السودانية 2020 عبر موقع وزارة التربية والتعليم
الصور
استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط
استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط
«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط
محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد
محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)
الأكثر قراءة
«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية
حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر
مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط
«سأكشف الحقائق بالأدلة».. ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب
المزيد
إنفوجراف
الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)
هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)
بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)
2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)
نجم الساعة
كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي
منوعات
مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي 2021
رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020
الفيضانات تتسبب في نزوح 9 آلاف شخص بماليزيا
إضاءة شجرة ميلادية تحمل أسماء ضحايا انفجار بيروت
المزيد
أيام زمان
عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى
حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة
بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى
نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86
المزيد
مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد
الثقافة
رئيس «دار الوثائق» تشهد افتتاح معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر
«موضوع حساس» على خشبة «علي فهمي» ضمن المهرجان العربي.. غدًا
انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الأولى لـ«صنايعية مصر»
غدًا.. «نجيب محفوظ» على مائدة الأعلى للثقافة بتراث القاهرة
المزيد