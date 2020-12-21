رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن والبحرين تبحثان المستجدات العربية والإقليمية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 05:59 م
الملك عبدالله الثاني،
الملك عبدالله الثاني،
أ ش أ
طباعة
بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والمستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.

وأكد الملك عبد الله الثاني - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الإثنين- اعتزاز الأردن قيادةً وشعبًا بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمعه مع البحرين وشعبها الشقيق، معربًا عن تقديره للملك حمد بن عيسى على حفاوة الاستقبال.

من جانبه، أشار العاهل البحريني إلى تميز العلاقات الأردنية البحرينية التاريخية على مختلف المستويات، مثمنًا الدور المهم الذي يضطلع به الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفع قدمًا بمسيرة العمل العربي المشترك والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتطرقت المباحثات إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كورونا"، وآليات التعاون المشترك للتخفيف من آثارها الإنسانية والاقتصادية.

وفي ختام المباحثات، تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والبحرين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والقضايا العربية.

كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد استقبل الملك عبدالله الثاني لدى وصوله إلى قاعدة الصخير الجوية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة عبدالهادي القصبى بكورونا

بدء فصل الشتاء اليوم.. والعالم يترقب «الاقتران العظيم»

خاص.. تفاصيل جلسة يونس مع مصطفى محمد.. هل يحترف مهاجم الزمالك الوحيد؟

«التأمينات»: صرف معاشات يناير لـ 10.5 مليون مستفيد خلال أيام

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

الصحة العالمية تُحذر من انتشار السلالتين الجديدتين لـ«كورونا»

مصر للطيران تطالب عملاءها بضرورة التواصل بعد وقف الرحلات للسعودية

الصحة العالمية: سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارًا

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

الأردن يطلق استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025)

«الدستور» ضمن المرشحين لجائزة «True Story Award» العالمية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2021

أعراض كورونا توقظ السرطان في الجسم

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
د. منى حلمى
سأصنع «كفنى» من أغصان الشجر وأوراق الورود «2»
ماجد حبته
سجون سرية.. تعذيب.. وجوانتانامو
د. محمد أحمد داود
خالد جلال مخرجا لحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
المزيد

الثقافة

وفاة الكاتبة أمل خالد عن عمر يناهز 55 عامًا

«الدستور» تنافس في القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية

حكاية صورة.. قصة توثيق سمير غريب لعاشقين تحت المراقبة

5 عروض لقصور الثقافة بالقومى للمسرح