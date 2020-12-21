الأردن والبحرين تبحثان المستجدات العربية والإقليمية

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع نظيره البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، العلاقات المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، والمستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.وأكد الملك عبد الله الثاني - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الإثنين- اعتزاز الأردن قيادةً وشعبًا بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمعه مع البحرين وشعبها الشقيق، معربًا عن تقديره للملك حمد بن عيسى على حفاوة الاستقبال.من جانبه، أشار العاهل البحريني إلى تميز العلاقات الأردنية البحرينية التاريخية على مختلف المستويات، مثمنًا الدور المهم الذي يضطلع به الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في نصرة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفع قدمًا بمسيرة العمل العربي المشترك والإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وتطرقت المباحثات إلى التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كورونا"، وآليات التعاون المشترك للتخفيف من آثارها الإنسانية والاقتصادية.وفي ختام المباحثات، تم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور بين الأردن والبحرين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، والقضايا العربية.كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد استقبل الملك عبدالله الثاني لدى وصوله إلى قاعدة الصخير الجوية.