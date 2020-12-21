سلالة كورونا الجديدة تظهر في أستراليا

أعلنت أستراليا، اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المتحول بسلالته الجديدة، بعد أيام على إعلان بريطانيا رصد سلالة متحورة.وبحسب شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، يمثل إعلان أستراليا رصد حالتي إصابة بالسلالة المتحورة من كورونا، أول تأكيد لإصابات بالسلالة سريعة الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وذكرت ولاية نيو ساوث ويلز، الأحد، أنها رصدت 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط أشخاص عائدين من الخارج وفي الحجر الصحي، وقالت السلطات إن من بينهم حالتا إصابة بالسلاسة الجديدة.وأكد مسؤولو الولاية أنهم لا يعتقدون أن المصابين بالسلالة الجديدة خالطا أفرادا في المجتمع، حسبما نقلت "رويترز".