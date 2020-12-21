سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي 21-12-2020 بالبنوك

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سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وتراجع سعر شراء الدولار الرسمي نسبيًا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 21-12-2020 بنحو 4 قروش، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، ويتم التعامل الرسمي بالدولار من خلال البنك المركزي المصري ويتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وسجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 للبيع.



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي تداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك عوده عرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.



سعر الدولار في بنك QNB عرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للبيع، و15.71 للشراء.



سعر الدولار في بنك الإسكندرية تداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.



سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي سجل البنك العربي الافريقي الدولي الدولار أمام الجنيه 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنية للبيع.





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في إطار البحث المستمر عنعبر محرك البحث العالمي «جوجل» في العالم وخاصة جمهورية مصر العربية أمام الجنيه في البنوك المصرية، وذلك بعد انعكاس ارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية خلال الشهور الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، رغم ما تمر به جمهورية مصر العربية من أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.