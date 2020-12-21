سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي 21-12-2020 بالبنوك
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:14 م
في إطار البحث المستمر عن سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي عبر محرك البحث العالمي «جوجل» في العالم وخاصة جمهورية مصر العربية أمام الجنيه في البنوك المصرية، وذلك بعد انعكاس ارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية خلال الشهور الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، رغم ما تمر به جمهورية مصر العربية من أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
وتراجع سعر شراء الدولار الرسمي نسبيًا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 21-12-2020 بنحو 4 قروش، ليسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، ويتم التعامل الرسمي بالدولار من خلال البنك المركزي المصري ويتم التعامل به ضمن المعاملات الحكومية الرسمية والمنافذ الجمركية.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصريوسجل الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري، 15.64 جنيه للشراء، و 15.74 للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميتداول مصرف أبوظبي الإسلامي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.
سعر الدولار في بنك مصربلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.
سعر الدولار في بنك عودهعرض بنك عوده سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
سعر الدولار في بنك QNBعرض بنك QNB سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.61 جنيه للبيع، و15.71 للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةتداول بنك الإسكندرية سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIBعرض البنك التجاري الدولي، الدولار أمام الجنيه، عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدوليسجل البنك العربي الافريقي الدولي الدولار أمام الجنيه 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنية للبيع.
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