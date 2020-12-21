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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تُدين الهجوم الإرهابي في «الخضراء» بالعراق

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
منار أحمد
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علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، على الهجوم الذي استهدف أمس المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية.

وأدانت وزارة الخارجية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف المنطقة الخضراء في بغداد.

وأكدت على مساندة المملكة للعراق ووقوفها إلى جانبه فيما يتخذه من إجراءات لحفظ أمنه واستقراره وصيانة سيادته وحماية أرواح المواطنين والمقيمين على أراضيه.

يذكر أن الجيش العراقي والسفارة الأميركية في بغداد أعلنا، مساء أمس الأحد، أن ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا سقطت في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية في هجوم استهدف السفارة الأميركية، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع. وقال الجيش إن جماعة "خارجة عن القانون" أطلقت الصواريخ على المنطقة الخضراء.

فيما أوضح مسؤول أمني يقع مكتبه داخل المنطقة الخضراء، أن نظامًا مضادًا للصواريخ، أقيم للدفاع عن السفارة الأميركية، تمكن من تحويل مسار أحد تلك الصواريخ.

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