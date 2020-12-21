«بيع هيستري».. البورصة توقف التعاملات بعد تجاوز نسب الهبوط

أوقفت إدارة البورصة المصرية التداولات لمدة نصف ساعة، بعد التراجعات الحادة التي ألمت بأسهم ومؤشرات البورصة وتجاوزها نسب الهبوط المحددة، فضلا عن تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إي جى إكس 100" بنسبة تخطت الـ5%، مسجلا مستوى 2902 نقطة، ما دفعها إلى إيقاف التعاملات مؤقتا وإعادتها بعد نصف ساعة.وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جي إكس 30" بنسبة 2.15%، لما يعادل 233 نقطة خسارة، ليصل الى مستوى 10656 نقطة، وسط عمليات بيع هيسترية على أغلبية أسهم السوق، ما أجبر الإدارة على إيقاف التعاملات على أكثر من ورقة مالية لمدة 10 دقائق، بعد أن اختفت طلبات الشراء من شاشات التداول.