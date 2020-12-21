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تقارير ومتابعات

أول لقاء مع العروس التى أبكى والدها السوشيال ميديا (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:53 ص
لقاء مع العروس
لقاء مع العروس
هاجر رضا
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"ابنتي قرة عيني، وروح فؤادي، صديقتي، وحبيبتي، ورفيقة العمر، القلوب بحبها مسكونة، هي سبب الرزق رغم ضعفها، وأم أبيها رغم صغرها، وسبيلي إلى الجنة، وشمس أيامي"، تلك الكلمات حملها فيديو تناقله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، أعقبته كلمات مدح عديدة في والد العروس الذي قال عنها تلك الكلمات.

دنيا عمرو، الموجه لها تلك الرسالة قالت إنها كانت على علم بأن هناك شيء يحضره لها والدها إلا أنها تفاجأت بهذه الكلمات، "اتفاجئت ببابي بيقول الكلام ده في الفرح، أنا مكنتش متوقعة يقول كده خالص، من كتر إحساسي بالكلام مبقتش عارفة أبطل عياط".

البكاء كان البطل الرئيسي الذي تصدر المشهد، حيث يقول المهندس محمد شامل، زوج العروس دنيا عمرو لـ"الدستور": "كنت متوتر جدًا، عمو عمرو كان بيضغط على إيدي جامد، كإنه بيقولي أنا بديك أغلى ما أملك، وأنا دمعتي قريبة وفضلت أعيط ربع ساعة بعد كلامه، وقبل أي فجأة لقيته سكت اتخضيت، بس الحمد لله وأنا أتاثرت جدًا بكلامه".

علاقة استثنائية جمعت العائلتين، الحب والتفاهم والمناقشة دون أوامر هي العامل الرئيسي التي مكّن من نجاح قصة الحب التي دامت لـ8 سنوات بين العروسين: "إحنا قريبين أوي من بعض، وفعلًا كلنا عائلة واحدة". 


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