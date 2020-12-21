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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الإثنين 21-12-2020 فى المحافظات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:25 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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ننشر لكم مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات، ويأتي ذلك بعد البحث المكثف عبر محرك البحث العالمي «جوجل» لتغير التوقيتات من مكان لآخر.

وتأتي تلك النشرة بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد

مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة

الصلاة الفجْر 5:14 AM
الشروق 6:46 AM
الصلاة الظُّهْر 11:53 AM
الصلاة العَصر 2:41 PM
الصلاة المَغرب 4:59 PM
الصلاة العِشاء 6:22 PM

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجْر 5:21 AM
الشروق 6:55 AM
صلاة الظُّهْر 11:58 AM
صلاة العَصر 2:44 PM
صلاة المَغرب 5:02 PM
صلاة العِشاء 6:26 PM

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجْر 5:10 AM
الشروق 6:44 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 2:35 PM
صلاة المَغرب 4:54 PM
صلاة العِشاء 6:17 PM

مواقيت الصلاة في السويس

صلاة الفجْر 5:08 AM
الشروق 6:41 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:54 PM
صلاة العِشاء 6:17 PM

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:58 AM
الشروق 6:29 AM
صلاة الظُّهْر 11:41 AM
صلاة العَصر 2:33 PM
صلاة المَغرب 4:52 PM
صلاة العِشاء 6:13 PM

مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر 5:35 AM
الشروق 7:03 AM
صلاة الظُّهْر 12:22 PM
صلاة العَصر 3:22 PM
صلاة المَغرب 5:42 PM
صلاة العِشاء 7:00 PM

مواقيت الصلاة في الأقصر
صلاة الفجْر 5:02 AM
الشروق 6:31 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 2:44 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:23 PM

مواقيت الصلاة في سوهاج
صلاة الفجْر 5:07 AM
الشروق 6:37 AM
صلاة الظُّهْر 11:51 AM
صلاة العَصر 2:46 PM
صلاة المَغرب 5:05 PM
صلاة العِشاء 6:26 PM

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
صلاة الفجْر 5:31 AM
الشروق 7:06 AM
صلاة الظُّهْر 12:09 PM
صلاة العَصر 2:54 PM
صلاة المَغرب 5:12 PM
صلاة العِشاء 6:36 PM

مواقيت الصلاة في الغردقة
صلاة الفجْر 4:59 AM
الشروق 6:30 AM
صلاة الظُّهْر 11:43 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:16 PM.

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