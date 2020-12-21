مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الإثنين 21-12-2020 فى المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد

مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة في السويس



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجْر 4:58 AM

الشروق 6:29 AM

صلاة الظُّهْر 11:41 AM

صلاة العَصر 2:33 PM

صلاة المَغرب 4:52 PM

صلاة العِشاء 6:13 PM



مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر 5:35 AM

الشروق 7:03 AM

صلاة الظُّهْر 12:22 PM

صلاة العَصر 3:22 PM

صلاة المَغرب 5:42 PM

صلاة العِشاء 7:00 PM



مواقيت الصلاة في الأقصر

صلاة الفجْر 5:02 AM

الشروق 6:31 AM

صلاة الظُّهْر 11:47 AM

صلاة العَصر 2:44 PM

صلاة المَغرب 5:03 PM

صلاة العِشاء 6:23 PM



مواقيت الصلاة في سوهاج

صلاة الفجْر 5:07 AM

الشروق 6:37 AM

صلاة الظُّهْر 11:51 AM

صلاة العَصر 2:46 PM

صلاة المَغرب 5:05 PM

صلاة العِشاء 6:26 PM



مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

صلاة الفجْر 5:31 AM

الشروق 7:06 AM

صلاة الظُّهْر 12:09 PM

صلاة العَصر 2:54 PM

صلاة المَغرب 5:12 PM

صلاة العِشاء 6:36 PM



مواقيت الصلاة في الغردقة

صلاة الفجْر 4:59 AM

الشروق 6:30 AM

صلاة الظُّهْر 11:43 AM

صلاة العَصر 2:36 PM

صلاة المَغرب 4:55 PM

صلاة العِشاء 6:16 PM.

قد يهمك أيضا: مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأحد 20-12-2020 فى المحافظات صلاة الفجْر 4:58 AMالشروق 6:29 AMصلاة الظُّهْر 11:41 AMصلاة العَصر 2:33 PMصلاة المَغرب 4:52 PMصلاة العِشاء 6:13 PMصلاة الفجْر 5:35 AMالشروق 7:03 AMصلاة الظُّهْر 12:22 PMصلاة العَصر 3:22 PMصلاة المَغرب 5:42 PMصلاة العِشاء 7:00 PMصلاة الفجْر 5:02 AMالشروق 6:31 AMصلاة الظُّهْر 11:47 AMصلاة العَصر 2:44 PMصلاة المَغرب 5:03 PMصلاة العِشاء 6:23 PMصلاة الفجْر 5:07 AMالشروق 6:37 AMصلاة الظُّهْر 11:51 AMصلاة العَصر 2:46 PMصلاة المَغرب 5:05 PMصلاة العِشاء 6:26 PMصلاة الفجْر 5:31 AMالشروق 7:06 AMصلاة الظُّهْر 12:09 PMصلاة العَصر 2:54 PMصلاة المَغرب 5:12 PMصلاة العِشاء 6:36 PMصلاة الفجْر 4:59 AMالشروق 6:30 AMصلاة الظُّهْر 11:43 AMصلاة العَصر 2:36 PMصلاة المَغرب 4:55 PMصلاة العِشاء 6:16 PM.

ننشر لكم مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات، ويأتي ذلك بعد البحث المكثف عبر محرك البحث العالمي «جوجل» لتغير التوقيتات من مكان لآخر.وتأتي تلك النشرة بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.الصلاة الفجْر 5:14 AMالشروق 6:46 AMالصلاة الظُّهْر 11:53 AMالصلاة العَصر 2:41 PMالصلاة المَغرب 4:59 PMالصلاة العِشاء 6:22 PMصلاة الفجْر 5:21 AMالشروق 6:55 AMصلاة الظُّهْر 11:58 AMصلاة العَصر 2:44 PMصلاة المَغرب 5:02 PMصلاة العِشاء 6:26 PMصلاة الفجْر 5:10 AMالشروق 6:44 AMصلاة الظُّهْر 11:49 AMصلاة العَصر 2:35 PMصلاة المَغرب 4:54 PMصلاة العِشاء 6:17 PMصلاة الفجْر 5:08 AMالشروق 6:41 AMصلاة الظُّهْر 11:48 AMصلاة العَصر 2:36 PMصلاة المَغرب 4:54 PMصلاة العِشاء 6:17 PM