السيادة السوداني يؤكد دعم السلام والاستقرار

أكد حسن شيخ إدريس قاضي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الدولة على تعزيز الجهود الداعمة لمسيرة السلام والاستقرار والتنمية بالسودان.وعبر قاضي، في كلمة خلال ورشة نظمها معهد السودان للديمقراطية بالتعاون مع هيئة محامي دارفور ومنظمة "معًا"، بحضور القائم بأعمال السفارة الكندية بالخرطوم أدريان نورفولك، عن تقديره للدور الكبير الذي يضطلع به محامو دارفور ومنظمة "معًا"، لتحقيق مصلحة السودان، وتعزيز التغيير المنشود الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية.واستعرض قاضي مهام الفترة الانتقالية، مؤكدًا حرص الجميع على إنجاز تلك المهام.من جانبه، قال صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، إن الورشة تعد فرصة طيبة لمناقشة قضية الدستور بهدف الوصول إلى توافق تام حول بنوده لإقامة العدالة الانتقالية.