نوفاك: دور أرامكو السعودية في مشاريع الطاقة الروسية قد يزيد

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن العمل مستمر من أجل زيادة دور أرامكو السعودية في مشاريع الطاقة الروسية.وقال وزير الطاقة الروسي السابق في تصريحات نُشرت بالتزامن مع زيارة يقوم بها إلى المملكة "ما زال للطاقة دور رئيسي في التعاون بين بلدينا، مع إمكانية كبيرة لابتكار تقنيات جديدة لإنتاج النفط وتحسين معدلات استخراجه، واستخدام الذكاء الصناعي والتعاون العلمي."