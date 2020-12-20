مسؤول أمريكي سابق يدعو بايدن لمحاسبة تركيا على أفعالها

دعا روبرت جيتس، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، الرئيس المنتخب جو بايدن، لمحاسبة تركيا.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية، عن جيتس، يبدو أن بايدن يضع إطارًا لسياسته الخارجية حول 3 محاور: إعادة التواصل مع أصدقاء أمريكا وحلفائها، وتجديد مشاركتنا في المنظمات الدولية، والاعتماد بشكل أكبر على أدوات القوة غير العسكرية.وأضاف أنه يجب أن تدفع تركيا ثمن شرائها نظام الدفاع الجوي الروسي (إس- 400) رغم التحذيرات الأمريكية المتكررة، وأن العقوبات المفروضة مؤخرًا هي بداية جيدة.