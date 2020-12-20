انفجار عبوة ناسفة وتفكيك أخرى بريف القنيطرة السوري

نجحت الفرق الهندسية التابعة للجيش السورى، اليوم الأحد، في تفكيك عبوة ناسفة في قرية جبا بريف القنيطرة الشمالى الشرقى.جاء ذلك عقب وقوع أضرار مادية نتيجة انفجار عبوة ناسفة في قرية جبا بريف القنيطرة الشمالي الشرقي.وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في قرية جبا بريف القنيطرة، واقتصرت الأضرار على الماديات دون أي إصابات بشرية.